Узбекские спортсмены удачно выступили на чемпионате мира по самбо

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 21 по 23 ноября в японском городе Нарита прошел чемпионат мира по самбо 2014 года, в котором приняли участие порядка 550 спортсменов из 82 стран мира. Соревнования проводились как среди мужчин, так и среди женщин, в боевом и спортивном направлениях, сообщает Республиканский фонд развития восточных единоборств и боевых искусств.

Общее число медалей, завоеванных представителями сборной Узбекистана, в которую вошли 18 атлетов, составило 8 - все бронзового достоинства, их завоевали

Шавкат Жураев (весовая категория до 52 кг), Давлат Хамраев (до 62 кг) и Нодира Гулова (до 48 кг) по спортивному самбо,

Аюбхон Камалов (до 68 кг), Фуркат Рузиев (до 74 кг), Санжар Неъматов (до 82 кг), Сардор Шовриков (до 90 кг) и Исломжон Азимов (до 100 кг) – по боевому разделу.

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