Делегация МИД Узбекистана отправляется в Турцию

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 27 по 28 ноября в Анкаре пройдет очередной раунд узбекско-турецких политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, для участия в которых в Турецкую Республику отправляется делегация узбекского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в рамках визита узбекская делегация также проведет в турецкой столице ряд двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

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