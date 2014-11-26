В Намангане обсудили вопросы совершенствование медицинских услуг для женщин

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Темой прошедшего в Молодежном центре Намангана в конце минувшей недели республиканской научно-практической конференция стало совершенствование медицинских услуг женщинам фертильного возраста и проведение родов без осложнений.

В докладах на конференции были освещены проблемы акушерства и гинекологии, касающиеся осложнений при беременности и родах, способы и методы их предупреждения и пути преодоления. Акушерские кровотечения, сепсис, кесарево сечение, ревматизм, анемия, эпилепсия, ожирение и современные подходы к тактике ведения пациенток с подобными и другими осложнениями – вот далеко не полный перечень злободневных, актуальных тем, поднятых на конференции.

Своими наблюдениями, опытом работы, исследованиями поделились высококвалифицированные врачи из Ташкента, Самарканда и других городов Узбекистана.

"Дородовая помощь заключается в обучении, информировании и поддержке будущих мам и пап, обеспечении профилактических мер, наблюдении на протяжении всей беременности с целью выявления отклонений, умении решать небольшие проблемы и при необходимости своевременно направлять на лечение", – отмечает доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Ташкентского института повышения квалификации врачей Мунира Асатова.

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