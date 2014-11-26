Ташкентцам показали башкирскую культуру

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Ташкентский государственный театр музыкальной комедии стал 22 ноября ареной, на которой узбекистанские башкиры показали свою культуру всем желающим. Здесь Представительство Россотрудничества в Узбекистане провело Фестиваль башкирской культуры.

На открытии торжественного вечера с официальным приветствием выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев.

С инструментальными, вокальными, фольклорными и хореографическими номерами выступили артисты из Башкортостана и Татарстана Феруза Халдарова, Рамзия Бикбулатова, Райхан Манняпова, ансамбли "Урал" и "Дуслык", коллектив Башкирского культурного центра "Агидель", а также артисты Ташкентского государственного театра музыкальной комедии.

Почетными гостями фестиваля были советник Посольства России в Узбекистане, доктор исторических наук, профессор, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, советник Посольства России в Узбекистане Сергей Соколов, председатель Совета старейшин ТОПКЦ города Ташкента Рим Гиниятуллин, директор Интерцентра Насриддин Мухаммадиев, председатель Башкирского областного культурного центра им. А. З. Валиди Ильшат Хасанов, представитель делегации из Башкортостана Лариса Абдуллина.

УЗИНФОРМ