Корейский центр Намангана отметил свое 25-летие

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Корейцы Наманганской области с размахом отпраздновали юбилейную дату – 25 лет создание Корейского культурного центра. Торжество прошло в воскресенье в ресторане "Туркистон".

В мероприятии приняли участие представители корейской диаспоры, областного и городского хокимиятов, Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана, южнокорейской Ассоциации "Friend Asia", Андижанского и Ферганского корейских культурных центров, общественных организаций.

Лариса Ни, возглавляющая НККЦ на протяжении 20 лет, кратко информировала собравшихся о деятельности центра, который по праву признан в числе лучших в Республике.

Это отметили в своих поздравительных выступлениях заместитель хокима области Хабибулла Маткаримов, председатель Совета старейшин Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана Сергей Когай, президент Ассоциации "Friend Asia" Пак Канг Юнг и другие.

Украшением юбилейного торжества стало выступление коллектива художественной самодеятельности при НККЦ, камерного оркестра Наманганского колледжа искусств, танцевальных групп "Шох кизлар" и школы № 33 и других юных дарований.

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