Наманганские школьники рассказали о Конституции языком искусства

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском детском творческом центре "Баркамол авлод" ("Совершенное поколение") прошел городской этап конкурса "Конституция – основа нашего счастья", посвященный 22-летию Конституции Узбекистана.

Учащиеся из более 30 школ областного центра представили свои рисунки, на которых запечатлены проводимая в годы независимости созидательная работа, живописная природа, а также национальные ценности.

Это уже второй этап конкурса, который проводится не первый год. Первый этап поводился внутри школ.

Конкурс проводится по четырем направлениям: сочинения, творческое изложение и диктант и изобразительное искусство. Все эти работы были посвящены Основному Закону Республики.

В конкурсе изобразительного искусства победил ученик школы № 7 Хасан Сиддиков. Он, как и другие лауреаты, будет участвовать в областном этапе.

Республиканский этап пройдет в Ташкенте в начале декабря, в преддверии Дня Конституции. Он отмечается 8 декабря.

Такие творческие состязания служат для выявления способностей и поощрения талантливых детей, предоставления возможностей для проявления таланта перед общественностью.

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