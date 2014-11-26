В Чартаке прошел семинар по обучению детей в семье

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. На семинаре, проведенном в понедельник в дошкольном образовательном учреждении № 19 Чартакского района Наманганской области, рассказывалось об опыте дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, центрах раннего развития и махаллях, а также в семье.

Поэтому подготовка родителей к азам семейного дошкольного воспитания становится одной из важнейших задач молодежной семейной политики.

Отметим, что во исполнение пункта № 94 Государственной программы "Год здорового ребенка" Министерством народного образования Узбекистана подготовлено и издано свыше 436 тысяч комплектов иллюстрированных пособий для качественной подготовки детей к школе. Литература предназначена для родителей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) и другие альтернативные учреждения.

Пособия эти выдаются бесплатно во временное пользование в библиотеках общеобразовательных школ страны. Каждый комплект состоит из 5 книг, созданных на основе государственных требований и программы "Болажон" и рассчитан на годовой курс обучения.

Участники семинара посмотрели занятие, на котором был продемонстрирован опыт обучения детей с использованием различных игр, игрушек, наглядных средств, проведения занятий в соответствии с возможностями детей.

"Короткие двухчасовые курсы занятий, на которые они приводят своих детей, проведенные на узбекском, русском и английском языках дают детям хорошую подготовку к школе. Это дает им возможность при поступлении в первый класс не отставать в развитии от своих сверстников, которые посещают дошкольные образовательные учреждения", – считают родители.

УЗИНФОРМ