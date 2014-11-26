В Астане прошли узбекско-казахские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Астане в рамках официального визита узбекского лидера в Казахстан прошли переговоры между Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и его казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе встречи главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-казахских отношенйи в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной областях, вопросы региональной и международной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, выработки общей стратегии по противостоянию угрозам современности, спасению Арала и другие.

По итогам переговоров был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление и активизацию двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

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