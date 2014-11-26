В Ташкенте обсудили ход подготовки к выборам

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Республиканском пресс-центре по освещению выборов прошел "круглый стол" на тему "Участие в выборах – мое конституционное право", организованный Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан совместно с общественным движением молодежи "Камолот" для членов Центризбиркома, ответственных работников и активистов молодежного движения, а также журналистов.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады, посвященные раскрытию сути и значимости, внесенных в последние годы в избирательное законодательство Узбекистана изменений и дополнений, направленных на дальнейшую демократизацию и либерализацию национальной избирательной системы, укрепление принципов открытости и гласности всего избирательного процесса, а также принимаемым мерам по созданию всех необходимых условий для широкого участия молодежи в избирательной кампании, повышение ее социальной активности и правовой грамотности. Об этом сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов 2014 года.

Также была озвучена информация о проводимой активистами молодежного движения деятельности на местах по повышению информированности молодых избирателей Республики о выборах. Мероприятия включают в себя "круглые столы", семинары и беседы под девизом "Будущее Родины в твоих руках!", подготовку буклетов и листовок и другие.

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