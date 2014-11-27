Узбекский лидер провел встречу с представителем правительства РФ

Узбекский лидер провел встречу с представителем правительства РФ27.11.2014 10:58
ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком, прибывшим в Ташкент для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.
Основной темой переговоров стало обсуждение вопросов развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, а также расширения взаимодействия в области транспорта и перевозок.
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