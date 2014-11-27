



Узбекский лидер провел встречу с представителем правительства РФ



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком, прибывшим в Ташкент для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества. Основной темой переговоров стало обсуждение вопросов развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, а также расширения взаимодействия в области транспорта и перевозок. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи