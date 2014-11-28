Делегация МИД Узбекистана завершила визит в Анкару

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в рамках второго дня визита в Турецкую Республику делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана провела в Анкаре двусторонние встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, президентом Агентства по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра Сердаром Чамом и первым заместителем министра экономики Аднаном Йылдырымом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели практические аспекты узбекско-турецких отношений, в том числе вопросы реализации новых совместных проектов в различных сферах взаимодействия, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, что днем ранее в Анкаре состоялся 7-й раунд узбекско-турецких межмидовских политконсультаций.

УЗИНФОРМ