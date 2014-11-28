Наманганцы заняли третье место на конкурсе видеороликов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем недавно в Хиве конкурс видеороликов "Янги нигох" ("Новый взгляд"), представители Наманганской области заняли третье место.

"Мы подготовили видеоработы на разные темы. Так, я сделала акцент на народных играх и забавах", – рассказывает студентка Наманганского колледжа строительства и дизайна Мохира Тожибоева, принимавшая участие в конкурсе.

Помимо творческого соревнования конкурсанты прогулялись по древней Хиве, побывали в Академии Маъмуна, осмотрели музейную экспозицию, а также всемирно известный памятник архитектуры и истории Ичан-кала, катались на трамваях и троллейбусах, которые видели только в детстве.

По словам Мохиры, молодежным клубом "Бунёдкор" были организованы мастер-классы по подготовке видеоматериалов. Здесь состоялся конкурс национальных костюмов, игр, музыки. Были также организованы встречи и беседы с видными учеными, историками, экологами, особый интерес у всех вызвали проблемы развития туризма в Приаралье.

Конкурс "Янги никох" был организован ОДМ "Камолот", Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана, национальной компанией "Узбектуризм", Госкомприроды, национальным агентством "Узбеккино" и другими ведомствами. В нем со своими работами приняли участие 150 юношей и девушек. Лучшие ролики были размещены на веб-сайте конкурса, многие пользователи смогли проголосовать по Интернету за лучший видеоролик.

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