



РЦНК представит журналистам итоги работы за 2014 год



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 28 ноября в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоится рабочее заседание с членами пресс-клуба РЦНК. Как сообщает пресс-служба РЦНК в Ташкенте, на заседании будет озвучена информация, анонсирующая ключевые крупные мероприятия и события, запланированные Представительством Россотрудничества в Узбекистане на декабрь текущего года, а также прозвучат тематические выступления по итогам года. Будет определен и круг вопросов и задач дальнейшей работы пресс-клуба. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи