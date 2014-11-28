Олимпиада московского вуза в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Более 300 узбекистанцев приняли участие в Международной олимпиаде молодежи от Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Москва), прошедшей 25 ноября в Ташкенте.

Юноши и девушки соревновались по таким направлениям, как филология, право, прикладная математика, история, культурология, психология, дизайн, философия, политология, социология и востоковедение, сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

В завершающий день Международной олимпиады курсантам Российского центра науки и культуры в Ташкенте была продемонстрирована видео-презентация Национального исследовательского университета ВШЭ.

Главной новостью презентации стало информационное сообщение о готовящейся в декабре 2014 года очередной олимпиаде ВШЭ, победа в которой дает право поступить в любой российский университет либо без экзаменов, либо с преимуществами в пользу абитуриента.

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