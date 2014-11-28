Бесплатный медосмотр детей-инвалидов провел ОКП

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сразу 25 детей-инвалидов прошли в среду бесплатный медосмотр благодаря инициативе областного отделения Общества Красного Полумесяца.

Акция была приурочена к отмечаемому 3 декабря Международному дню инвалидов и в рамках месячника поддержки местных организаций ОКП, объявленной по распоряжению хокима области.

10 ребят сами смогли прийти в офис областного ОКП, где специалисты областного отделения международного фонда "Соглом авлод учун" провели медосмотр, анализы, дали советы и направления на лечение.

"А неходячих мы навестили на дому, таких оказалось 15 человек. В предоставленной нам спецмашине каждому, как к Мухайе Махмудовой, приехала бригада медиков, которые провели тщательный медосмотр и анализы больных", – рассказывает координатор по Ферганской долине по международному гуманитарному праву областного отделения ОКП Акром Кадыров.

Акция проведена по инициативе ОКП Наманганской области и финансовой поддержке Олий Мажлиса Узбекистана в рамках программы помощи детям-инвалидам.

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