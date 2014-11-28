В Намангане русский популярен среди узбеков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Наманганские школьники с удовольствием изучают язык Пушкина. В этом было легко убедиться, побывав на открытом уроке русского языка в 5 "д" классе школы № 12 с узбекским языком обучения. Урок прошел в четверг в рамках месячника русского языка в школах областного центра.

Учительница Мамура Касымова подготовила для своих подопечных много интересных заданий: ребята должны были разобраться в частях речи, привести соответствующие примеры.

Изюминкой урока стала сборка картинки, символизирующей природу. Мамура незаметно подвела школьников, к тому, что природу необходимо знать, беречь и охранять.

При выполнении каждого задания учительница помогала подопечным с правильным произношением, правописанием.

Время урока пробежало совсем незаметно, было видно, что у ребят есть интерес говорить на русском.

"Жаль только, что на русский язык отводится по программе всего два часа в неделю. Поэтому у ребят мало языковой практики, до следующего урока они многое забывают. Дома же и на улице почти все общаются на узбекском языке", – делится учительница после урока.

УЗИНФОРМ