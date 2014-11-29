Будущие медики поставили пьесу о жизни Авиценны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как-то великий падишах Нух Ибн-Мансур серьезно занемог, и придворные буквально с ног сбились, пытаясь поставить его на ноги, привезли многих табибов, лекарей и знахарей, которые просто руками разводили от бессилия. Вылечил больного монарха совсем юный Абу Али Ибн-Сино. Так он начал свой путь к славе.

Таков сюжет театральной постановки, подготовленной студентами факультета лечебного дела 2-го медицинского колледжа Намангана в рамках прошедших здесь в ноябре чтений великого ученого и врачевателя – Абу Али ибн-Сино.

В связи с этим здесь прошло много мероприятий, в частности, научно-практическая конференция. На ней с докладом об историческом наследии великих мыслителей Востока выступил председатель регионального отделения республиканского фонда "Абу Али Ибн-Сино" Ильхом Жураев. Очень интересный доклад на русском языке подготовила студентка Сохиба Козлова.

В конкурсе стенных газет отличились студенты. Так, студенты факультета сестринского дела, которые написали статью на английском языке.

"Канон медицинской науки", написанный Авиценной много веков назад, содержит много ценных сведений, которые актуальны и поныне, он заложил основы современной медицины. Наследие Ибн Сино изучают ученые всегомира", – говорит заведующая кафедрой хирургии, преподаватель анатомии Назифа Шарипова.

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