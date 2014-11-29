Термезу присвоен орден Амира Темура

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Термезе была проведена торжественная церемония вручения городу ордена Амира Темура, присвоенного центру Сурхандарьинской области указом Президента Узбекистана Ислама Каримова от 22 августа 2014 года.

На церемонии выступил глава государства, отметивший в своей речи богатое историческое и культурное наследие города, его современное значение в социально-экономической жизни Республики и обеспечении безопасности и стабильности в регионе Средней Азии.

Кроме того, на церемонии выступили заместитель председателя областного отделения благотворительного общественного фонда "Махалля" Арзикул Соатов, директор 2-й специализированной школы-интерната Термеза Шахида Арипова, чемпион мира по курашу Тоштемир Мухаммадиев, народный поэт Узбекистана Сирожиддин Саййид поблагодарили Президента страны за награждение Термеза высоким орденом и заботу о развитии Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба Президента.

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