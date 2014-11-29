



Узбекский лидер наградил группу театральных работников



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы театральных работников в связи со 100-летием Узбекского Национального академического драматического театра". Документом предписывается за достойный вклад в развитие и подъем на новый уровень профессионального театрального искусства в нашей стране, сохранение и приумножение богатого культурного наследия и традиций нашего народа, обогащение духовного мира соотечественников, особенно молодого поколения, воспитание уважения национальных и общечеловеческих ценностей, любви и преданности Родине и активное участие в общественной жизни присвоить почетное звание и наградить: "Заслуженный артист Республики Узбекистан" Набиеву Асадилло Сувановичу - актеру Узбекского Национального академического драматического театра орденом "Фидокорона хизматлари учун" Юсупову Тути - актрису Узбекского Национального академического драматического театра орденом "Мехнат шухрати" Икрамову Дилдорхан - актрису Узбекского Национального академического драматического театра

Масудова Фатхуллу Хусановича - актера Узбекского Национального академического драматического театра орденом "Дустлик" Абдувахабова Абдураима Абдуллахайевича - актера Узбекского Национального академического драматического театра

Курбанова Бабанияза - художника Узбекского Национального академического драматического театра

Цой Светлану Менгиновну - художника Узбекского Национального академического драматического театра медалью "Шухрат" Арипджанова Махмуджона Окилжановича - начальника отдела освещения Узбекского Национального академического драматического театра

Киличова Миролима Хусниддиновича - актера Узбекского Национального академического драматического театра. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи