Узбекский лидер наградил группу театральных работников

Узбекский лидер наградил группу театральных работников29.11.2014 12:05
ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы театральных работников в связи со 100-летием Узбекского Национального академического драматического театра".
Документом предписывается за достойный вклад в развитие и подъем на новый уровень профессионального театрального искусства в нашей стране, сохранение и приумножение богатого культурного наследия и традиций нашего народа, обогащение духовного мира соотечественников, особенно молодого поколения, воспитание уважения национальных и общечеловеческих ценностей, любви и преданности Родине и активное участие в общественной жизни присвоить почетное звание и наградить:
"Заслуженный артист Республики Узбекистан"
- Набиеву Асадилло Сувановичу - актеру Узбекского Национального академического драматического театра
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
- Юсупову Тути - актрису Узбекского Национального академического драматического театра
орденом "Мехнат шухрати"
- Икрамову Дилдорхан - актрису Узбекского Национального академического драматического театра
- Масудова Фатхуллу Хусановича - актера Узбекского Национального академического драматического театра
орденом "Дустлик"
- Абдувахабова Абдураима Абдуллахайевича - актера Узбекского Национального академического драматического театра
- Курбанова Бабанияза - художника Узбекского Национального академического драматического театра
- Цой Светлану Менгиновну - художника Узбекского Национального академического драматического театра
медалью "Шухрат"
- Арипджанова Махмуджона Окилжановича - начальника отдела освещения Узбекского Национального академического драматического театра
- Киличова Миролима Хусниддиновича - актера Узбекского Национального академического драматического театра.
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