Узбекский лидер поздравил коллектив Национального театра

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился с поздравлениями к коллективу Узбекского Национального академического драматического театра, празднующего вековую годовщину.

В обращении главы государства говорится:

"Дорогие друзья!

Уважаемые деятели искусства!

Мне доставляет огромное удовольствие искренне поздравить весь театральный коллектив и в вашем лице всю культурную общественность нашей страны с замечательным событием – 100-летним юбилеем Узбекского Национального академического драматического театра.

Уровень духовного развития каждого народа и государства, прежде всего, ярко проявляется в его культуре, литературе и искусстве, в том числе театральном.

Сегодня мы, отмечая знаменательную дату в истории страны – 100-летие Узбекского Национального академического драматического театра, заложившего основу профессионального театра не только в нашей республике, но и во всем Туркестанском крае, естественно, вспоминаем пройденный им за этот период сложный и тернистый путь развития, достигнутые успехи и рубежи.

Действительно, история этого театра, являющегося зеркалом узбекской культуры, неразрывно связана с историей нашей страны. Все трудности и испытания, радостные и горестные дни, пережитые за прошедший период нашим народом, нашли отражение в деятельности театра, в представленных на его сцене произведениях.

Сегодня мы преклоняемся перед памятью таких великих личностей, посвятивших всю свою жизнь благородному делу просветительства, как Бехбуди, Мунавваркори, Авлони, Чулпан, которые, несмотря на сложности того времени, сумели преодолеть все преграды и заложили фундамент нашего национального театра, не отступали от своих твердых жизненных и творческих позиций, продемонстрировав пример высокого духовного подвига.

Мы с благодарностью вспоминаем имена десятков выдающихся творческих деятелей, таких, как Маннон Уйгур, Етим Бабаджанов, Алим Хаджаев, Аброр Хидаятов, Наби Рахимов, Шукур Бурханов, Абид Джалилов, Сара Ишантураева, Зайнаб Садриева, Ташходжа Хаджаев, Александр Гинзбург, Гани Агзамов, которые, вопреки давлению коммунистической идеологии, оставались приверженными гуманистическим идеалам и принципам.

Трудно переоценить значение создания на этой величественной сцене ярчайших образов Абу Райхана Беруни, Ибн Сины, Амира Темура, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, Бабура и других наших славных предков, для тысяч и тысяч зрителей это стало уроками человечности, справедливости и доброты, приобщило их к миру прекрасного.

Наша общественность хорошо знает и высоко ценит, что в достижении нами сегодня на пути духовного возрождения огромных успехов и результатов, которые вызывают восхищение многих, есть и достойный вклад театрального искусства, в частности, Узбекского Национального академического драматического театра.

Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что придание тринадцать лет назад этому уникальному очагу искусства высокого статуса Узбекского Национального академического драматического театра открыло новую страницу в его вековой истории.

Отрадно, что накануне своего юбилея театр обрел совершенно новый, еще более прекрасный облик, был оснащен самым передовым техническим оборудованием и сегодня отвечает современным стандартам ведущих театров развитых стран мира.

Дорогие друзья!

Сегодня на пути дальнейшего укрепления духовных основ новой жизни, нового общества, которое мы строим, все мы, конечно, хотим, чтобы уже созданные и будущие ваши спектакли с большим волнением и трепетом смотрели миллионы поклонников искусства, чтобы благодаря театру они находили ответы на сложные жизненные вопросы, которые заставляют задуматься каждого человека.

Когда речь идет об этом, следует еще раз отметить, что ваши зрители ждут новых спектаклей, глубоко и ярко отражающих нашу сегодняшнюю жизнь, образы наших современников – самоотверженных людей, закаленных в различных испытаниях, создающих будущее своими руками, считающих судьбу Родины своей судьбой.

Убежден, что вы, мои дорогие, обогащая лучшие традиции театрального искусства Узбекистана, бережно донесете их до новых поколений, своими высокохудожественными и правдивыми сценическими произведениями, пронизанными духом служения благородным целям, внесете достойный вклад в дальнейшее повышение духовности нашего народа, нашей молодежи.

Уважаемые друзья!

Еще раз поздравляя всех вас с сегодняшним праздником, желаю вам новых творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Пусть всегда вам сопутствуют внимание и любовь ваших поклонников, всего народа".

УЗИНФОРМ