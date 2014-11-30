В стихах о "цифири"

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Литературный вечер, прошедший 27 ноября в Мангалочьем дворике А. Ахматовой Российского центра науки и культуры в Ташкенте, был проведен под девизом "Поэзия цифр и цифры в поэзии", сообщает пресс-служба РЦНК.

Тема несколько необычна, поэтому искусствовед Альбина Маркевич, задавая тон обсуждению, рассказала о двузначности темы и ее теоретической основе, о роли цифр в поэзии.

Затем известный ташкентский поэт Александр Ильин читал стихотворения Николая Добролюбова, а в исполнении журналиста Раиса Крапаней прозвучали стихи Алексея Гордина.

Свою лепту в дискуссию внесли автор и редактор сайта "Письма о Ташкенте" Евгений Склеревский и известный ташкентский физик и поэт Аваз Тагиев.

О музыкальном свойстве рифм, роли ритма в стихосложении говорила гость вечера супруга советника по культуре посольства Франции в Узбекистане Лиян Гием.

Профессор Минского медицинского института повышения квалификации кадров Александр Окороков интересно развил тему о ритмомелодике пульса человека, удивительной музыке сердцебиения.

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