Как идет проект Программы развития ООН?

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Ход выполнения проекта Программы развития ООН (ПРООН) "Поддержка системы местного управления" и перспективные планы на 2014 – 2017 годы был обсужден в четверг на встрече в Молодежном центре Намангана, сообщает пресс-служба хокимията области.

В ходе мероприятия, в котором участвовали представители городского и районных хокимиятов и местного актива, изучались вопросы развития системы местного управления, внедрения системы электронного документооборота, повышения качества государственных услуг и доступности информации о деятельности органов государственного управления для населения.

"Цель данного проекта, начатого 4 года назад, состоит в модернизации системы государственного управления, обеспечении подотчетности и открытости работы государственных органов, развитии регионов", – рассказывает менеджер проекта Дилшод Исроилов.

По его словам, на первом и втором этапах проект осуществляется в пилотном варианте в Наманганской и Джизакской, а затем и в Ташкентской областях. В рамках первого этапа в Наманганской и Джизакской областях создано 6 оснащенных по последнему слову техники информационных служб, в областном, городском и районных хокимиятах внедрена система электронного документооборота. Кроме того, в Намангане и Джизаке начали работу центры "единого окна".

В ходе мероприятия было отмечено, что повышение осведомленности населения о деятельности органов государственной власти и управления, установление обратной связи и всестороннего обсуждения вопросов реформирования системы государственного управления даст хорошие результаты в обеспечении участия ННО и частного сектора при разработке стратегии регионального развития.

Специалисты ответили на вопросы, участникам была предоставлена всесторонняя информация по планируемым мероприятиям, которые предстоит осуществить в рамках основных направлений второго этапа проекта ПРООН.

В мероприятии принял участие заместитель хокима области Н. Хайиталиев.

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