"Суд над Онегиным" прошел в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Неожиданный подход к изучению классического произведения избрали в школе № 1 Намангана – девятиклассники провели показательный "Суд над Онегиным". Открытый урок по литературе состоялся в четверг в рамках месячника русского языка.

"Готовились к "Суду над Онегиным" по роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина мы загодя. Учили тексты, репетировали сценки, шили красивые костюмы. Очень волновались, ведь зрителями были наши родители, учителя и директор школы Т. Ганиева, депутат городского Совета народных депутатов О. Хасанов", – рассказывает ученица 9 "а" класса этой школы Мохинур Абдуллаханова.

Классная руководительница А. Гариева в нашем суде выступила в роли самого поэта. Блестяще с ролями гордого, неприступного Онегина, трепетной, нежной Татьяны, судьи, прокурора, адвоката и справились С. Файзуллаева, З. Юсупов, Л. Исаков, С. Бахромжанова, Ш. Муйдинов и другие ученики. Сценаристом и режиссером литературного действа выступила учительница русского языка и литературы Г. Гафурова.

Ребятам самим так понравилась, что они решили и в дальнейшем проводить подобные литературно-тематические уроки.

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