В краеведческом музее наманганской молодежи рассказали о Конституции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Наманганском областном краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное Дню Конституции Узбекистана, в котором приняли участие студенты медицинского и юридического колледжей, а также школы № 7.

Прежде всего, ребята осмотрели постоянно обновляющуюся экспозицию музея, в чем им помогли научные сотрудники Эркин Карабаев и Юнусхон Исаков.

Далее по повестке дня выступили заместитель начальника областного управления по делам культуры и спорта Озода Усманова, директор музея, профессор Ибрагим Юсупов и ученый-лингвист и историк Ахмад Убайдулло.

В своих выступлениях они раскрыли основные положения Конституции Республики, которая регулирует практически все сферы жизни общества. Особый упор лекторы сделали на изучении Основного Закона.

В свою очередь, ученики школы № 7 Намангана показали художественно-музыкальную программу, в которой были мини-спектакли по таким актуальным темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также торговлей людьми. В сцене захвата "террориста" использовались макеты автоматов и ножей.

УЗИНФОРМ