В Намангане обсудили ход амнистии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. В хокимияте Наманганской области в пятницу прошел семинар, посвященный исполнению Постановления Сената Олий Мажлиса "Об амнистии в связи 22-летней годовщины по случаю принятия Конституции Республики Узбекистан".

Открыл мероприятие первый заместитель хокима области Уктам Эргашев, который сделал акцент на необходимости оказания всесторонней поддержки лицам, освобожденным из мест заключения, в том числе и в плане охраны здоровья, трудоустройства.

По повестке дня выступили руководитель группы по вопросам работы правоохранительных органов хокимията области Мухиддин Кутпиддинов, старший инспектор УПП областного УВД Тохиржон Мурадов, первый заместитель начальника облздрава Рустамжон Рахматуллаев, председатель областного отделения фонда "Махалля", руководитель рабочей группы Насриддин Садриддинов.

Были заслушаны доклады по вопросам подготовки и представления исправительными учреждениями в суд документов по лицам, приговоренных к исправительным работам, задачам инспекторов профилактики в этом процессе, организации медицинского обслуживания и морально-материального стимулирования амнистированных граждан, в чем придется принять участие и местным хокимиятам и органам самоуправления.

В семинаре участвовали представители правоохранительных органов, руководители областных управлений здравоохранения, по труду и социальной защите, народного и средне-специального образования, отделений общественного фонда "Махалля" и ОДМ "Камолот".

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