USAID и ВОЗ завершили четырехлетний проект в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 28 ноября, посол США в Узбекистане Джордж Крол, первый заместитель министра здравоохранения Асилбек Худояров и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Узбекистане Асмус Хаммерих участвовали в церемонии закрытия проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "TB CARE I". Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства США в Узбекистане.

Проект USAID "TB CARE I" являлся основной частью помощи правительства США по улучшению противотуберкулезной службы в Узбекистане. Проект охватил широкий спектр технических областей, включая универсальный доступ к качественной диагностике туберкулеза, лабораториям, инфекционному контролю, программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза, а также укрепление системы здравоохранения, мониторинг и оценка и оперативных исследований, отмечается в сообщении.

В 2011 году правительство Узбекистана приступило к широкомасштабной программе реконструкции и строительства новых противотуберкулезных учреждений. USAID и ВОЗ поддержали усилия Министерства здравоохранения по сокращению внутрибольничной передачи туберкулеза, а также предоставили диагностическое и оборудование по инфекционному контролю на сумму 414 тысяч долларов США.

В 11 региональных противотуберкулезных учреждениях, обслуживающих более 15 миллионов населения Узбекистана, USAID и ВОЗ обучили медицинский персонал, администраторов и врачей фтизиатров эффективным методам инфекционного контроля.

Сотрудничество между правительством Узбекистана и USAID в борьбе с туберкулезом способствовало снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза за последние 10 лет.

Церемония закрытия проекта состоялась в гостинице "Дедеман" в Ташкенте с участием представителей министерств иностранных дел и здравоохранения, а также других официальных лиц.

Всего с 1993 года USAID оказал Республике Узбекистан техническое содействие на сумму более 356 миллионов долларов США.

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