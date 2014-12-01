Победитель в козлодрании получил в подарок верблюда

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. В конноспортивном празднике, прошедшем в воскресенье на ипподроме Намангана, приняли участие несколько сотен наездников со всех областей Ферганской долины и Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана, а также столичные спортсмены.

Здесь состоялся турнир по улак-купкари памяти С. Гаффарова на приз его сына – туракурганского предпринимателя Хабибулло Гаффарова.

Сотволди-ака Гаффаров – известный в регионе агроном-хлопковод, он много лет руководил колхозами "Шарк юлдузи", им. Иномжона Набиева и "Гайрат", вывел эти хозяйства в число передовых. Сотволди-ака очень любил лошадей, был отличным кавалеристом. А сын его организовал турнир памяти отца.

Отличились в козлодрании представители практически всех областей. В числе лучших также оказались Кодир-полвон и Карим-полвон из Туракурганского района Наманганской области.

Победителям были вручены заслуженные призы, которые издревле вручались лучшим мастерам козлодрания, верблюды и жеребцы, бычки и бараны, ковры и телевизоры.

Цель этого вида состязаний – завладеть тушей козла и ее забросить на полном скаку в "казан", обойдя при этом соперников.

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