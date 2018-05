Акция милосердия прошла в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Раздачу подарков нуждающимся в ресторане "Ника" Намангана приурочил к Международному Дню инвалидов реабилитационный центр "New Hope". Акция прошла в воскресенье. При содействии председателя местного Корейского культурного центра Ларисы Ни многие инвалиды разных национальностей получили трости, предметы одежды и домашнего обихода. Больше всех обрадовалась Дильфуза Тургунова – жительница четвертого микрорайона. Молодая женщина весной стала жертвой автоаварии и лишилась возможности ходить. А благодаря инициативе Ларисы Петровны и "New Hope" Дильфуза теперь сможет передвигаться на инвалидной коляске. Она не могла сдержать слез, была очень растрогана вниманием и заботой. Необходимые в быту для людей с ограниченными возможностями и просто уже пожилых вещи - трости, туалетные стулья, а также одежда и игрушки - были розданы учащимся школ №№ 42 и 48, махаллей "Мустакиллик" (1-й микрорайон), "Тукувчи" (2-й микрорайон) и "Халклар дустлиги" (4-й микрорайон). "Все они из малообеспеченных семей. Мы считаем, что надо помогать нуждающимся, тем более людям, которым очень трудно заработать себе на жизнь. Причем мы оказываем помощь все кому можем, не только лицам корейской национальности", – говорит председатель Наманганского Корейского культурного центра Лариса Ни. По ее словам, всего было роздано подарков на сумму, превышающую 5 миллионов сумов. Подобные акции Корейского культурного центра стали уже традиционными. Ранее НККЦ организовывал бесплатные консультации и сеансы иглотерапии корейских врачей, благотворительную помощь от того центра "New Hope" и многие другие. УЗИНФОРМ