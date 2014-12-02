Глава МИД Узбекистана принял помощника Госсекретаря США

ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с помощником Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Нишей Десаи Бисвал, прибывшей в Ташкент для участия в очередном раунде узбекско-американских политконсультаций.

Встреча, прошедшая при участии Посла США Джорджа Крола, была посвящена обмену мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, а также отдельным международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана.

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