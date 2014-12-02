



Визит министра общественной безопасности Китая в Узбекистан



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с членом Государственного совета, министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Го Шэнкунем, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственных отношений, приоритетными направлениями которых были названы сотрудничество по укреплению безопасности, прежде всего в рамках ШОС, торговля, экономика и другие, сообщает пресс-служба главы государства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи