Новый посол Узбекистана в Люксембурге приступает к своим обязанностям

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Владимир Норов вручил верительные грамоты Великому герцогу Люксембургскому Анри.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Напомним, что В.Норов также является послом Узбекистана в Бельгии (с марта 2014 года), в столице которой, Брюсселе, по-прежнему будет находиться его резиденция. До назначения на пост главы дипломатической миссии Узбекистана в Бельгии он занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана.

До В.Норова послом Узбекистана в Люксембурге с февраля 2012 года являлся Бахтияр Гулямов, также возглавлявший и посольство в Бельгии.

Люксембург признал независимость Узбекистана 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения установлены 10 июня 1992 года.

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