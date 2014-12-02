Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с главой Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Послом Дааном Эвертсом.

Встреча была посвящена обмену мнениями по практическим вопросам начинающейся в Узбекистане деятельности Миссии, сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, что 21 декабря текущего года в Узбекистане пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, через 90 дней после парламентских выборов узбекистанцы примут участие в выборах Президента.

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