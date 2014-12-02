В Ташкенте завершились узбекско-американские политконсультации

ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. В течение 2 дней, с 1 по 2 декабря, в Ташкенте проходил очередной, 5-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Соединенных Штатов Америки, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с помощником Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Нишей Десаи Бисвал.

В рамках общей встречи делегаций и совместных заседаний подгрупп по различным направлениям был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих консультациях в декабре 2013 года в Вашингтоне, состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений, некоторым проблемам международного и регионального характера, а также обсуждены перспективы развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, сообщает МИД Узбекистана.

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