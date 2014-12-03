Узбекский лидер принял помощника Госсекретаря США

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Нишей Десаи Бисвал, находящейся с визитом в Ташкенте в рамках участия в 5-м раунде двусторонних политических консультаций.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственных отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурной областях, обмену мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, включая ситуацию в Афганистане.

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