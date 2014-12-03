advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
24.05.2018 / 04:02 msk / 06:02 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование продлится до 27.05.18

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В парламенте подвели итоги конкурса на лучшего знатока Конституции
03.12.2014 11:13

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло торжественное награждение участников 3-го онлайн конкурса "Знаток парламентаризма-2014", который проводился в рамках подготовки к празднованию 22-й годовщины Основного Закона страны.

Конкурс был организован в рамках проекта ПРООН "Социальные инновации и добровольность в Узбекистане" при информационной поддержке Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, общественного движения молодежи "Камолот" в целях содействия в повышении правовой и политической культуры, правовых знаний и сознания молодежи, пропаганды конституционных положений на основе принятых законов среди юношей и девушек, формирования их прочной жизненной позиции и общенациональной идеи и проводился с 1 марта по 16 ноября.

В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, среди которых были учащиеся средних, среднеспециальных, профессиональных учебных заведений (школ, лицеев, колледжей), студенты вузов и другие. Конкурсанты состязались между собой в ответах на вопросы, посвященные Конституции Узбекистана.

В церемонии награждения приняли участие руководство, депутаты Законодательной палаты, ответственные работники министерств и ведомств, представители международных и общественных организаций, победители и призеры конкурса, а также представители СМИ.

Победителям конкурса вручены главные призы и дипломы. Участникам конкурса, набравшим высокие баллы, вручены поощрительные призы от Федерации профсоюзов Узбекистана, политических партий, Экологического движения Узбекистана ва Министерства народного образования.

После торжественной части мероприятия участникам организована экскурсия по ознакомлению с деятельностью Законодательной палаты. После этого победителям конкурса был показан спектакль в Национальном драматическом театре Узбекистана, сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ