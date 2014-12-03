В парламенте подвели итоги конкурса на лучшего знатока Конституции

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло торжественное награждение участников 3-го онлайн конкурса "Знаток парламентаризма-2014", который проводился в рамках подготовки к празднованию 22-й годовщины Основного Закона страны.

Конкурс был организован в рамках проекта ПРООН "Социальные инновации и добровольность в Узбекистане" при информационной поддержке Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, общественного движения молодежи "Камолот" в целях содействия в повышении правовой и политической культуры, правовых знаний и сознания молодежи, пропаганды конституционных положений на основе принятых законов среди юношей и девушек, формирования их прочной жизненной позиции и общенациональной идеи и проводился с 1 марта по 16 ноября.

В этом году в нем приняли участие более 7 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, среди которых были учащиеся средних, среднеспециальных, профессиональных учебных заведений (школ, лицеев, колледжей), студенты вузов и другие. Конкурсанты состязались между собой в ответах на вопросы, посвященные Конституции Узбекистана.

В церемонии награждения приняли участие руководство, депутаты Законодательной палаты, ответственные работники министерств и ведомств, представители международных и общественных организаций, победители и призеры конкурса, а также представители СМИ.

Победителям конкурса вручены главные призы и дипломы. Участникам конкурса, набравшим высокие баллы, вручены поощрительные призы от Федерации профсоюзов Узбекистана, политических партий, Экологического движения Узбекистана ва Министерства народного образования.

После торжественной части мероприятия участникам организована экскурсия по ознакомлению с деятельностью Законодательной палаты. После этого победителям конкурса был показан спектакль в Национальном драматическом театре Узбекистана, сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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