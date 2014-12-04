



Посол Франции посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества между двумя странами, а также вопросов проведения очередного заседания совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форума деловых кругов Узбекистана и Франции в 2015 году в Ташкенте, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи