Успех юного скрипача из Папа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Учащийся Папской школы музыки и искусства № 7 Азизбек Абдурахимов занял второе место в номинации "классическое исполнение" на прошедшем недавно в столице Республиканском конкурсе имени Кори-Якубова.

Несмотря на возраст, а юному скрипачу всего 8 лет, он уже имеет немалый опыт выступлений на творческих соревнованиях республиканского уровня, завоевав несколько призовых мест. Но последний успех стал пока самым значимым.

Добавим, что на одном из самых популярных конкурсов для учащихся музыкальных школ Папский район представляли 9 юных музыкантов, исполнявших классические композиции на фортепиано, виолончели и скрипке.

Надо сказать, что в канун Дня независимости Узбекистана это школа переехала в новое здание. Оно было построено в рамках тендера на возведение учебного корпуса сметной стоимостью 2,5 млрд. сумов.

УЗИНФОРМ