День неизвестного солдата отметили в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Представительство Россотрудничества вчера, 3 декабря, провело на Волгоградском мемориальном комплексе Ташкента торжественное возложение цветов в честь Дня неизвестного солдата. Этот новый в календаре российских праздников был установлен в этом году.

День для новой даты был выбран неслучайно – именно 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

В торжестве участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане, советник Посольства России в Узбекистане Виктор Шулика, а также сотрудники Представители военного атташата Посольства России, историк, автор книги "Помним, гордимся!", посвященной воинам-узбекистанцам, Василий Костецкий, студенты.

Также в этот день прошел открытый урок в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, где представители нового поколения узнали об истории нового праздника.

А в завершение памятного дня был объявлен конкурс творческих проектов "Что мы знаем о Победе. Что она значит для нас?". Он будет проводиться среди учащихся общеобразовательных школ, колледжей и лицеев, студентов высших учебных заведений и посвящается 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. Итоги конкурса будут подведены в апреле следующего года.

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