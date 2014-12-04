



В Намангане начали праздновать День Конституции



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 3 декабря, в театре имени Алишера Навои Намангана прошло торжественное собрание представителей трудовых коллективов и широкой общественности области, посвященное 22-й годовщине со дня принятия Конституции Узбекистана. Собравшихся и все население области поздравил хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Руководитель области подчеркнул важнейшую роль Основного Закона в укреплении независимости страны, осуществлении реформ в экономике и социальной сфере, построении демократического правового государства, роста благосостояния народа. Эту тему развил в своем докладе начальник областного управления юстиции Салохиддин Нуриев. От имени молодежи с поздравлением выступила студентка Наманганского колледжа строительства и дизайна Шохиста Жалолова. Под бурные аплодисменты зала группе земляков, удостоенных в канун 23-летия независимости Республики высоких государственных наград, были вручены знаки почетных званий, ордена и медали. Завершилось собрание большим красочным концертом мастеров искусств молодых исполнителей. В собрании принял участие и выступил с речью заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икромов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи