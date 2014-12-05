Праздник в доме инвалидов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря, когда отмечался Международный день инвалидов, обитатели Папского дома инвалидов "Мурувват" с самого утра наслаждались бравурной музыкой и песнями.

В этот день их навестили артисты районного дворца культуры. Многие из трехсот здешних жителей вместе с обслуживающим персоналом под зажигательные мелодии вышли в круг потанцевать.

На всех с избытком хватило праздничного угощения, приготовленного из туши целого барана, подаренного предпринимателем Абдурахманом Эргашевым из кишлака Уйгур.

А его коллеги Абдусаттор Курчиев и Даврон Зухралиев привезли стройматериалы, необходимые для хозяйственных построек.

В связи с похолоданием очень кстати пришлись одежда и обувь, переданные имамами-хатибами Адхамжоном Абдурахмановым и Акмалхоном Ахмедовым от прихожан их мечетей.

По словам главного врача дома "Мурувват" Мохиниссо Мариповой, эти уважаемые священнослужители постоянно оказывают благотворительную помощь по праздникам, и не только.

УЗИНФОРМ