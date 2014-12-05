В Намангане стартовал проект "Здоровые дети"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. В СП "Нестле – Узбекистан" стартовала образовательная программа "Здоровые дети", разработанная совместно с Министерством народного образования.

Она нацелена на воспитание культуры питания как важной составляющей здорового образа жизни. На первом этапе проекта будет охвачено 6 тысяч школьников Намангана и Ташкента. Она будет проходить в виде классных часов, в кружках и других занятиях в школах, детских садах, детских домах "Мехрибонлик".

"В число задач программы уроков правильного питания входит формирование у детей понятия о ценности здоровья, необходимости его укрепления и сохранения, знакомство с правилами здорового образа жизни", – подчеркнул генеральный директор СП Сергей Трацевский. Он считает, что таким образом компания "Нестле" внесет свой вклад в воспитание здорового поколения.

По случаю старта проекта в Намангане прошла на днях пресс-конференция и семинар для учителей начальных классов и воспитателей.

Отметим, что глобальный проект "Healthy Kids" ("Здоровые дети") работает в 68 странах мира и охватил уже свыше 6 миллионов детей.

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