Конкурс детского рисунка в честь Конституции прошел в папской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. В школе № 25 Папского района День Конституции отметили ярко и интересно. Здесь прошел и конкурс детского рисунка, посвященный этой знаменательной дате.

Лучшие работы, где юные художники сумели отразить идеи добра, патриотизма и любви к Родине, знания законов были поощрены памятными подарками.

А ученики начальных классов – члены кружка "Изучаем национальные ценности" под руководством О. Уриновой прочитали различные статьи Конституции Узбекистана, гармонично увязав их при этом со многими жизненными ситуациями, при этом декламировали стихи и пели песни о Родине, юности и счастье, подготовили театрализованное выступление.

Преподаватель истории и правоведения Саид Холбоев выступил с лекцией о принятии Конституции, ее роли и значении в процессе реформирования и преображения страны, росте благосостояния народа.

Директор школы М. Жураева поздравила собравшихся с 22-летней годовщиной принятия Основного Закона, призвала ребят хорошо учиться, заниматься спортом и стать полезными членами общества.

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