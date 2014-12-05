Наманганские пожарники изымают у населения самодельные печи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. В ходе рейдов и других мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности, проводимых сотрудниками управления пожарной безопасности УВД Наманганской области Узбекистана совместно с представителями других служб, на рынках, многоэтажных жилых домах, махаллях изъято и уничтожено около 600 самодельных газовых и электрических печей, 365 приспособлений для вытягивания природного газа и 235 неисправных газовых баллонов.

По словам старшего инженера УПБ Наманганского облУВД майора Одилжона Шарипова, с начала года в области произошло 806 пожаров, большей частью в жилом секторе. Возгорания случались из-за неправильной эксплуатации печей, неисправности электрического оборудования и т.п.

Представитель УПБ отмечает, что число пожаров по сравнению с прошлым годом снизилось на 23, сократилось и число тяжелых ожогов, но проблемы остаются.

Также в ходе месячника пожарной безопасности проверено состояние более 53 тысяч частных домов и 376 многоквартирных домов, сотни организаций и предприятий. Свыше 50 должностных лиц и почти 360 граждан привлечены к ответственности, в местные хокимияты и различные организации направлено 156 представлений.

Причины, как говорит Одилжон Шарипов, все те же: игнорирование правил пожарной безопасности, использование нестандартных обогревателей и другие нарушения. Часто, по его словам, нарушаются правила эксплуатации баллонов со сжиженным газом, а предприятия газоснабжения в ряде районов в основном занимаются реализацией баллонов со сжиженным газом, при этом контролем за соблюдением норм безопасности себя не утруждают.

Так, недавно водитель М., заправляя автомобиль газовым топливом на одной из автогазонаполнительных станций, нарушил правила безопасности, в результате произошел взрыв газового баллона. Погибло 2 человека.

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