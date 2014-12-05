Наманганский теннисист поедет на сборы в Дубай

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Впервые воспитанник наманганской школы тенниса попал в расширенный состав сборной Узбекистана, выступающей на Кубке Дэвиса. Капитан команды Петр Лебедь, взявший курс на омоложение, пригласил 16-летнего Хумоюна Султанова провести сбор вместе с основными игроками. Тренировки начнутся 6 декабря.

Наманганский парень будет тренироваться рядом с многолетним лидером узбекистанского тенниса Денисом Истоминым, Фаррухом Дустовым. Также в сборах будут участвовать молодые перспективные теннисисты Тимур Исмаилов и Джурабек Каримов.

Это не первая поездка Хумоюна за рубеж. Он дважды играл за сборную страны в юношеском Кубке Дэвиса (14 – 16 лет) в Малайзии и Южной Корее.

"Но это совсем другое – выступать уже на взрослом уровне, за главную команду страны. Пока, конечно, это только мечта – выйти на корт в официальном матче, услышать, как играет гимн в честь Родины. Я очень волнуюсь и надеюсь оправдать доверие тренера", – говорит Хумоюн.

На данный момент календарь игр сборной на будущий год уже известен. По результатам жеребьевки первый круг в зоне Азии и Океании I группы наша команда пропускает, а во втором, уже в июле, встретится с победителем пары Южная Корея – Таиланд. В случае успеха наша команда сыграет в плей-офф Мировой группы.

Стоит сказать, что Хумоюн успешно совмещает спортивную деятельность с учебой на втором курсе Наманганского юридического колледжа. Наставник у Хумоюна Али Ахмедов, тренировки проходят два раза в день: с 7 до 9 утра и 12 до 14 часов. Между этим он посещает занятия в колледже.

Как считает сам Хумоюн, у него нет особых проблем с техникой, но есть трудности с психологической устойчивостью.

"Мне не всегда хватает сосредоточенности в решающие моменты матча с сильными соперниками. Я теряюсь, допускаю ошибки и проигрываю вроде бы уже выигранные матчи", – рассказывает Хумоюн. Примерно так было на челленджере в Ташкенте, где он уступил украинскому теннисисту.

Добавим, что сбор в Дубае продлится больше 2 недель. Параллельно там же будет тренироваться и женская сборная Узбекистана.

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