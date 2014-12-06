Президент Узбекистана выступил с речью на собрании в честь Дня Конституции

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил с речью на торжественном собрании во Дворце международных форумов "Узбекистон", которое было посвящено празднованию 22-й годовщины со дня принятия Конституции Республики.

В выступлении главы государства говорилось:

"Дорогие друзья!

Уважаемые соотечественники!

Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать всех вас в этом великолепном зале и выразить чувства глубокого уважения к вам и в вашем лице всему нашему народу, поздравить с 22-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан.

День принятия Конституции Узбекистана – 8 декабря 1992 года – останется в нашей истории как знаменательная дата, как праздник, заложивший фундамент построения независимого демократического государства с социально-ориентированной рыночной экономикой и формирования гражданского общества, где главной целью становится обеспечение интересов, прав и свобод человека, верховенства закона, равенства перед ним всех граждан страны.

Основные положения, принципы и цели, заложенные в нашем Основном Законе, явились сутью и содержанием созданной в стране полноценной эффективно действующей законодательной и правовой базы, а также глубоко продуманной долгосрочной программы реформирования, демократизации и либерализации нашего общества, кардинальных структурных преобразований и модернизации страны, признанной сегодня в мире как "узбекская модель" развития.

Исключительно важное значение имело то, что в свое время мы полностью отказались от неприемлемых для нас различных форм так называемой "шоковой терапии", когда предлагалось всем нам, бывшим советским республикам, броситься в бурный водоворот рыночной экономики, надеясь на ее саморегулирование, при этом без каких-то глубоко продуманных программ и учета исторических, национальных и традиционных особенностей каждой отдельной республики. В этом случае трудно было бы предсказать наше будущее.

Все это еще и еще раз подтверждает правильность принятой нами в этот непростой период нашей вчерашней истории собственной, "узбекской модели" перехода от тоталитарной, командно-административной, распределительной системы с доминирующей единой идеологией к строительству нового для нас демократического государства со свободной рыночной экономикой, формированию в стране гражданского общества.

Дорогие друзья!

Обращаясь сегодня ко всем вам, сидящим в этом прекрасном зале, а в вашем лице всему нашему народу, хочу еще раз выразить всем вам свою глубокую признательность и низко поклониться за то, что в самое трудное для нас время поддержали тот курс, тот путь, который с каждым прошедшим годом доказывает всем нам и, если хотите, всему международному сообществу свою правильность.

Сегодня верность избранной нами модели, основанной на пяти известных принципах, находит свое подтверждение в первую очередь в рубежах, на которые за короткий по историческим меркам период мы вышли в демократизации и либерализации политической, экономической и гуманитарной сфер нашего общества, в устойчивых темпах развития экономики, растущих уровне и качестве жизни населения страны.

Иногда трудно себе представить, что за годы независимости, несмотря на огромные тяжелейшие трудности и проблемы, которые приходилось преодолевать, экономика Узбекистана выросла почти в 5 раз, среднедушевой доход возрос в 8,7 раза, при этом численность населения страны за этот период увеличилась в 1,5 раза и на 1 января 2015 года составит 31,5 миллиона человек.

Внешний долг страны не превышает 15 процентов, а внутренний долг, то есть государственный долг перед населением, равен нулю.

Устойчиво растут объемы экспорта, а также золотовалютные резервы.

Среди немногих стран в мире, несмотря на продолжающийся глобальный кризис, в Узбекистане ежегодные темпы роста ВВП за последние 10 лет превышают 8 процентов, и эти же темпы предусматриваются на следующий, 2015 год.

Дорогие соотечественники!

Говоря о грандиозных переменах, происходящих в нашей стране, меняющемся облике наших городов и сел, росте благосостояния людей, нельзя не сказать о чрезвычайно важных и решающих источниках этих перемен – кардинальных изменениях в сознании и мышлении наших людей, их убеждениях, отношении к окружающему миру и завтрашнему дню, качественном росте их политической и правовой культуры.

Я не устаю говорить о самом большом и дорогом нашем достоянии – уверенно входящем в нашу жизнь новом поколении кадров, обладающем современными знаниями, самостоятельными мышлением и видением, свободными от всяких догм и стереотипов прошлого, способном взять на себя ответственность за будущее страны.

Сегодня, оглядываясь на пройденный путь и достигнутые рубежи в демократизации нашего общества, уверенное поступательное экономическое продвижение Узбекистана, у нас есть все основания заявить – главной опорой, надежным фундаментом достижения поставленных целей явился отказ от действовавшей системы образования и своевременное принятие 17 лет назад национальной программы подготовки кадров и школьной перспективной программы, кардинальным образом перестроивших наше отношение к жизни.

В свое время при принятии и реализации этих программ мы верили, что они обязательно дадут "взрывной эффект" – и все мы сегодня являемся свидетелями того, что это свершилось.

Уважаемые друзья!

Опыт самых развитых государств постоянно напоминает нам известную истину – мир не стоит на месте, реформирование и демократизация общества, модернизация и обновление страны – это не разовый, одномоментный, а непрерывно продолжающийся процесс.

Тем более если учесть, что мы живем в XXI веке – веке глобализации и Интернета, когда первостепенное значение приобретает уровень интеллектуального труда, растут масштабы и острота конкурентной борьбы на мировом рынке.

И в этих условиях, в первую очередь, выигрывают те страны, которые не останавливаются на достигнутом, трезво оценивают свои ресурсы и возможности, идут в ногу со стремительно меняющимся миром.

Отмечая это настоятельное требование времени, мы должны отдавать себе отчет в том, что сделанное нами за истекший период – это только начало, это только часть длительного и трудного пути, который мы избрали для себя – войти в число современных, развитых демократических стран, обеспечить своему народу, будущим поколениям достойный уровень и качество жизни, высокий авторитет в международном сообществе.

Если мы хотим достичь поставленной перед собой высокой цели, нам нельзя удовлетворяться достигнутым уровнем, предаваться самоуспокоенности и эйфории, а необходимо идти дальше к новым рубежам, находиться в постоянном поиске и добиваться последовательного продвижения вперед по пути прогресса и обновления.

Исходя из этого, ровно четыре года назад в ноябре 2010 года на совместном заседании палат Олий Мажлиса была принята Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, рассчитанная на длительный период.

За истекший период в целях реализации предусмотренных Концепцией программ приняты 27 законов, десятки нормативно-правовых актов.

Проведена огромная по масштабам и содержанию законотворческая работа по углублению демократических преобразований, основанная на конституционном принципе разделения властей. В результате в Основной Закон страны в 2011 и 2014 годах внесены поправки и изменения, обеспечившие дальнейшее развитие и реализацию конституционного принципа разделения властей, оптимизацию полномочий между основными субъектами государственной власти – Президентом, парламентом, правительством страны и судебной властью.

Эти поправки и принятые на их основе законы значительно повысили роль и значение Олий Мажлиса в системе органов государственной власти, усилили позиции, возможности высшего законодательного органа страны в формировании и реализации внутренней и внешней политики государства. Наряду с этим изменены принципы, порядок формирования, организации деятельности Кабинета Министров, органов исполнительной власти, расширены полномочия, повышена ответственность правительства перед парламентом, органов государственного управления на местах – перед Кенгашами народных депутатов.

В конституционное законодательство введены такие важные институты, как выдвижение кандидатуры на должность Премьер-министра политической партией, получившей наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате. Конституция закрепила право парламента объявлять вотум недоверия правительству – и многое другое, что должно обеспечить равенство прав и сбалансированность всех ветвей власти. Огромное значение в деле демократической модернизации власти имело закрепление в Конституции института парламентского и общественного контроля, механизмов их осуществления.

Безусловно, важнейшей предпосылкой этих конституционных реформ, решающим условием их реализации стали все более возрастающие зрелость политических партий, уровень правосознания, политической и правовой культуры наших граждан.

Реализован комплекс мер по усилению судебного контроля за соблюдением процессуальных прав граждан на стадии производства дознания и следствия. В процессе последовательного развития этого наиболее эффективного механизма обеспечения законности, справедливости в уголовном судопроизводстве расширена сфера применения института "Хабеас корпус". Хочу напомнить – раньше этот институт применялся только в отношении такой меры процессуального принуждения, как содержание под стражей. Теперь отстранение от должности и помещение лица в медицинское учреждение также могут быть осуществлены только с санкции судьи.

Важное значение имели меры по совершенствованию структуры, организационных основ деятельности судов общей юрисдикции, укреплению их кадрового потенциала, усилению социальной защищенности работников судов. В целях обеспечения высокого качества, сокращения сроков рассмотрения дел увеличено количество гражданских судов, повышены требования, предъявляемые к кандидатурам на должность судей.

Обеспечению свободы, прав граждан на получение, распространение информации, укреплению самостоятельности, независимости СМИ, их роли в процессах демократизации способствовали демократические преобразования по реформированию информационной сферы и созданию гарантий свободы слова и информации.

Хотел бы отметить получивший большой международный резонанс и высокую оценку экспертного сообщества принятый в текущем, 2014 году по итогам широкого правового эксперимента Закон "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", который, вне всякого сомнения, повысил ответственность органов власти и управления за качество принимаемых решений.

Отмечается динамичный рост количества средств массовой информации. Так, их число против 1991 года в целом увеличилось в 3,5 раза, количество газет – в 2,5 раза, журналов – в 3,5 раза.

Глубокие демократические преобразования были проведены в сфере формирования и развития избирательной системы.

В соответствии с последними поправками в статью 117 Основного Закона конституционно закреплены система демократического формирования Центральной избирательной комиссии, а также основные принципы ее деятельности, усилены гарантии независимости всей системы избирательных органов, отвечающих за организацию выборов в представительные органы власти.

Уверен, эти и ряд других изменений и дополнений, внесенных в избирательное законодательство и направленных на реализацию конституционного принципа свободы выбора и волеизъявления, позволят провести предстоящие 21 декабря выборы депутатов Олий Мажлиса и местных Кенгашей в полном соответствии с требованиями нашей Конституции и избирательными законами и, разумеется, с международными демократическими правовыми нормами. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений.

Нормативно-правовые акты, принятые в последние годы, обеспечили существенное упрощение порядка регистрации, организации деятельности ННО, дальнейшее совершенствование организационно-правовых основ функционирования органов самоуправления граждан. Значительно возросла их роль в оказании правовой помощи, повышении уровня политического сознания граждан, работе с молодежью и женщинами, содействии в трудоустройстве, поддержке уязвимых слоев населения и другом.

В настоящее время в республике в различных сферах жизни общества функционирует свыше 8100 ННО, что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году.

Особое внимание было уделено сфере демократизации и либерализации экономики, созданию эффективных механизмов поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства. В соответствии с законами "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности", "О конкуренции", "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" (в новой редакции) и другими актами законодательства последовательно сокращались перечень, виды разрешительных процедур, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Достаточно сказать, что только за последние годы отменено свыше 160, или 44 процента, разрешительных процедур, на 19, или 25 процентов, сокращено количество видов деятельности, подлежащих лицензированию. В 1,5-2 раза сокращены формы и периодичность предоставления субъектами предпринимательства статистической, налоговой и финансовой отчетности в государственные органы.

Созданы условия для широкого развития семейного бизнеса – новой формы предпринимательской деятельности, которая полностью соответствует традициям нашего народа.

Уважаемые участники собрания!

Объективно оценивая события, происходящие в мире, следует отметить, что нас не могут не тревожить рост напряженности и рисков, растущее геополитическое противостояние, усиливающиеся борьба за сферы влияния, радикализм, терроризм и экстремизм.

Продолжающийся кризис в финансово-экономическом глобальном пространстве, растущее сокращение спроса и неопределенность конъюнктуры на товарных рынках находят свое отражение в замедлении темпов экономического роста в большинстве стран, сокращении инвестиционной активности и оттоке капитала – вот та реальность, которую мы видим сегодня.

Складывающаяся сегодня ситуация в мировой экономике свидетельствует, что эти процессы в ближайшей перспективе будут, очевидно, продолжаться. Само собой разумеется, чтобы предотвратить и устранить все негативные последствия, от всех нас требуется трезво оценить ситуацию, мобилизовать все силы и возможности для реализации стоящих перед нами задач и внести соответствующие изменения и дополнения в наши программы, прежде всего в Концепцию дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.

В этой связи важнейшая для нас, приоритетная задача на ближайшую перспективу – это дальнейшее последовательное углубление структурных реформ, непрерывное технологическое и техническое обновление производства, внедрение современных информационно-коммуникационных систем.

Надо сказать, что в Узбекистане вопросам структурного обновления, опережающему развитию современных и высокотехнологичных производств с первых же дней независимости уделялось серьезное внимание.

Буквально с нуля созданы абсолютно новые отрасли и высокотехнологичные производства, готовая продукция которых занимает сегодня достойное место на мировом рынке.

Речь идет об автомобилестроении, включая производство легковых, грузовых и специализированных машин, производство двигателей и основных комплектующих деталей, а также о современном сельхозмашиностроении на основе освоения новых мировых моделей, нефтехимии и нефтегазовой промышленности, производстве железнодорожных вагонов и бытовой электроники, фармацевтике и микробиологии.

Именно благодаря серьезно продуманной стратегии структурных преобразований, масштабного строительства новых современных высокотехнологичных предприятий, модернизации и обновления действующего производства доля промышленности в ВВП страны с 14 процентов в 1991 году выросла в наши дни почти до 25 процентов. В то же время удельный вес сельскохозяйственного производства сократился с 34 до 17 процентов.

Вне всякого сомнения, эту работу ни в коем случае нельзя ослаблять. Надо подчинить этим целям нашу инвестиционную политику и программу.

Только отказ от устаревших наших производств и предприятий, продукция которых уже сейчас не вызывает никакого интереса на международном, а завтра не будет вызывать и на нашем внутреннем рынке, строительство современных предприятий и высокотехнологичных комплексов – локомотивов экономического роста и одновременно последовательная реализация глубоко продуманной и взвешенной программы модернизации базовых отраслей и необходимой инфраструктуры – вот та востребованная, жизненно необходимая сегодня политика, которая может и должна создать для нас надежный выход на мировой рынок экспорта, стабильное финансово-экономическое положение, высокий уровень и качество жизни населения страны.

Важнейшая проблема, от решения которой во многом зависят перспективы и будущее нашей страны, рост уровня и качества жизни и благополучие наших людей, – это снятие всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частной собственности и частного предпринимательства.

За прошедшие годы много сделано для создания надежной нормативно-правовой основы и защиты неприкосновенности частной собственности и инвестиций, предоставления частным собственникам необходимых условий и гарантий.

За эти годы более 31 тысячи предприятий с государственной собственностью в различных секторах экономики переданы в руки частных собственников и акционеров.

Многие отрасли, такие, как сельское хозяйство, торговля, все виды услуг, практически полностью переданы в сферу частной собственности.

В отраслях, где осуществляется производство товаров народного потребления, таких, как текстильная, трикотажная, кожевенно-обувная, пищевая, фармацевтическая, мебельная промышленность, в жилищном секторе доля государственной собственности снизилась до минимума.

При этом необходимо подчеркнуть, что именно в этих отраслях и сферах производства и услуг темпы роста и производительность труда стабильно выше, чем в других.

Подавляющей является доля частного сектора в сферах информационно-коммуникационных технологий и услуг, сетей мобильной связи, строительных работ и других.

Вместе с тем надо признать, что нам необходимо критически пересмотреть и сократить уровень государственного присутствия в экономике до стратегически и экономически обоснованных размеров, отказаться от всяких форм все еще сохраняющейся у нас административно-командной системы, четко распределить функции между государственными органами, бизнесом и частным сектором, перейти преимущественно на биржевую систему торговли.

Самого пристального внимания требует критическая оценка эффективности деятельности наших корпоративных или акционерных объединений. В развитых странах, особенно в сфере промышленного производства, эта форма собственности является преобладающей.

При этом наш практический опыт показал, что в Узбекистане наиболее приемлемым и оправдывающим себя вариантом является такая форма собственности, когда владельцами акций становятся наряду с отечественными и иностранные инвесторы.

Сегодня в республике успешно действует свыше 4 тысяч предприятий, созданных с участием иностранного капитала из более чем 90 стран.

Это такие успешные проекты, как совместные предприятия в сфере машиностроения с компаниями "Дженерал моторс" (США), "МАН", "Клаас" (Германия) и "Исузу" (Япония), в нефтегазовой отрасли – с компаниями "Лотте кемикал" и "Когаз" (Южная Корея), в химической промышленности – с компанией "Максам" (Испания), в текстильной промышленности – с компаниями "Индорама" (Сингапур), "Дэу текстиль", "Янг вон" (Южная Корея), "Ритер" (Швейцария), в пищевой промышленности – с компанией "Нестле" (Швейцария), в сфере информационно-коммуникационных технологий – с компаниями "Хуавей" и "ЗТЕ" (КНР), в фармацевтике – с компаниями "Нобель" (Швейцария), в производстве строительных материалов – с компаниями "Кнауф" (Германия), "Пенг Шенг" (КНР), а также с многими другими иностранными инвесторами, сотрудничество с которыми помогло за короткий период провести коренную модернизацию отраслей экономики, обеспечить расширение производства и ассортимента изделий, выйти на мировые рынки с новой конкурентоспособной продукцией.

Высокую результативность показывает практика сотрудничества с иностранными инвесторами посредством создания специальных экономических зон "Навои", "Ангрен" и "Джизак".

Самое главное, что в Узбекистане отечественные и иностранные инвесторы не только вкладывают деньги и распределяют прибыль, но и совместно управляют предприятием, иностранный учредитель приносит в совместное предприятие, прежде всего, передовые технологии, современную организацию и управление производством.

Практика показала, что именно такая форма сотрудничества дает наибольший эффект и наилучшую перспективу, и мы готовы максимально расширять сферу деятельности таких предприятий.

Обобщая изложенное, считаю необходимым отметить, что настало время провести полномасштабный критический анализ наличия и эффективности присутствия государственных долей в отраслях экономики, иначе говоря, присутствия "государства в экономике", и на этой основе определить дальнейшие наши меры по значительному увеличению присутствия частного сектора в отраслях экономики.

Представляется целесообразным реализовать долю государства в таких предприятиях частному сектору, в том числе по нулевой выкупной стоимости, с принятием новыми инвесторами обязательств по восстановлению и созданию на их базе новых современных производственных мощностей.

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть сам ход нашего логического, поступательного продвижения по пути демократических и рыночных реформ и преобразований. При этом немаловажное значение приобретает также обострение жесткой конкуренции на мировом рынке, которое очень остро ставит вопрос о снятии всяких преград для ускоренного развития частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.

Убежден, что реализация этих задач, в свою очередь, создаст новые стимулы и перспективы для становления и укрепления среднего класса собственников, который мы рассматриваем как надежную опору и фундамент строящегося в стране гражданского общества.

Уважаемые соотечественники!

Завершается 2014 год, который был объявлен в нашей стране Годом здорового ребенка. Думаю, будет уместным коротко остановиться на принятой в связи с этим общенациональной программе, направленной на достижение такой благородной цели, как воспитание здорового поколения, и имеющей для всех нас, всего нашего народа глубокий практический смысл и значение.

Необходимо отметить, что в рамках выполнения государственной программы были разработаны проекты 3 законов, нацеленные на дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы воспитания физически здорового и гармонично развитого поколения.

Наряду с этим было принято постановление Президента Республики Узбекистан "О Государственной программе по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014–2018 годы", реализация которого будет служить формированию наших детей физически здоровыми и духовно зрелыми личностями, поднимет на новый, еще более высокий уровень государственную молодежную политику в целом.

Исходя из жизненной истины, что здоровый ребенок – это, прежде всего, плод здоровой и дружной семьи, в течение года была осуществлена широкомасштабная работа по формированию в семье атмосферы любви и взаимного уважения, укреплению ее экономических и духовных основ, поддержке молодых семей, охране материнства и детства, созданию необходимых условий для самореализации и облегчения повседневного домашнего труда женщин.

Учитывая, что создание здоровых и прочных семей укрепляет фундамент здорового будущего, проведена значительная работа по обеспечению полного добрачного медицинского осмотра лиц, вступающих в брак, предотвращению на основе этого наследственных и врожденных заболеваний.

В частности, поликлиники, осуществляющие медицинский осмотр будущих новобрачных, оснащены современным лечебным и диагностическим оборудованием. Самое главное, что благодаря этому более 2 тысяч желающих создать семью юношей и девушек, у которых были выявлены различные заболевания, прошли амбулаторное и стационарное лечение.

В рамках проекта "Здоровая мать – здоровый ребенок" проведен медицинский осмотр свыше 13 миллионов 600 тысяч женщин и детей. В результате были оздоровлены 2 миллиона 800 тысяч женщин и 2 миллиона 500 тысяч детей, что стало важным шагом в этом направлении.

В текущем году для реализации одной из важнейших задач – вовлечения женщин в сферу предпринимательства и их финансовой поддержки – субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, среди работников которых женщины составляют не менее 50 процентов, коммерческими банками были выделены кредиты на 770 миллиардов сумов.

Для удовлетворения потребностей населения, прежде всего наших уважаемых женщин, было построено по всей стране, в том числе в отдаленных селах, более 150 комплексов бытового обслуживания, включающих в себя салоны красоты, мастерские по ремонту бытовой техники, ателье по пошиву одежды, и это стало большим практическим вкладом в повышение качества и культуры жизни населения.

В центре нашего внимания, как и прежде, находился вопрос выделения выпускникам профессиональных колледжей, желающим наладить собственный бизнес, кредитов, объем которых в нынешнем году составил 170 миллиардов 700 миллионов сумов, что, несомненно, способствует решению очень важных экономических и социальных проблем.

Наряду с этим молодым семьям были выделены льготные кредиты почти на 215 миллиардов сумов для покупки жилья, его строительства и реконструкции, приобретения товаров длительного пользования, а также 57 миллиардов сумов беспроцентных заемных средств. Среди подобных мер следует отметить безвозмездную передачу Федерацией профсоюзов малообеспеченным семьям бытовой электротехники на 1 миллиард 500 тысяч сумов.

Дорогие друзья!

Для решения задач Года здорового ребенка большое значение имело дальнейшее укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских учреждений. В этих целях в 137 медицинских учреждениях, в частности, многопрофильных детских медицинских центрах Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Ташкентской областей, Андижанском городском родильном комплексе, детском санатории в Ташкенте, отделении детской хирургии клиники Ташкентского педиатрического медицинского института, была проведена работа по строительству, реконструкции и оснащению почти на 410 миллиардов сумов.

Кроме того, за счет кредитных и грантовых средств зарубежных финансовых институтов в объеме 28 миллионов 500 тысяч долларов современным лечебным оборудованием оснащены районные медицинские объединения, Республиканский специализированный центр кардиологии, онкологические клиники, областные больницы.

Вместе с тем хочу обратить ваше внимание еще на один очень важный вопрос.

В настоящее время в ведущих клиниках и медицинских центрах нашей страны проводятся уникальные операции на основе самых передовых технологий.

Например, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии у 100 детей в результате проведенных операций по кохлеарной имплантации был полностью восстановлен слух. А в кардиохирургическом комплексе Республиканского специализированного центра хирургии с помощью малоинвазивных методов за последние два года было излечено более 5200 пациентов.

Пользуясь случаем, мы должны выразить благодарность нашим высококвалифицированным хирургам и специалистам, проводящим столь сложные, требующие огромного профессионализма и таланта операции, а также не жалеть сил и средств на создание для них всех необходимых условий и возможностей.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди детей с этого года в национальный календарь прививок внесена вакцинация против ротавирусной инфекции, которую прошли уже около 300 тысяч детей.

В решении такой важной задачи, как предотвращение рождения детей-инвалидов, следует особо отметить значение эффективно действующих во всех регионах страны скрининг-центров. Только в нынешнем году благодаря своевременному выявлению в этих центрах различных патологий и соответствующему лечению более 20 тысяч детей из группы риска родились здоровыми.

Нетрудно представить, сколько радости и счастья родителям и семье, нашему обществу в целом приносит то, что в результате осуществляемой нами работы в этом направлении, затраченных средств, задействованных сил и возможностей на свет появляются тысячи и тысячи здоровых младенцев, которые растут крепкими и сильными.

В связи с этим считаю своим долгом выразить искреннюю признательность всем самоотверженным медицинским работникам, посвятившим себя такому благородному делу, как формирование здорового ребенка, здорового поколения.

Следует также особо отметить нашу работу, направленную на освоение самого передового, новейшего медицинского оборудования и технологий, внедрение эффективных методов диагностики и лечения, дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в этой области с зарубежными партнерами.

Ярким подтверждением этого служит то, что между правительством Республики Узбекистан и Фондом экономического сотрудничества Республики Корея подписано кредитное соглашение о строительстве и оснащении в Ташкенте специализированной многопрофильной детской клиники высочайшего – четвертого уровня. Этот уникальный медицинский центр, на строительство которого предусмотрено направить порядка 103 миллионов долларов, намечено сдать в эксплуатацию в 2017 году.

Дорогие соотечественники!

В прошедший период были приняты широкомасштабные меры по повышению эффективности образования и воспитания на основе современных информационно-коммуникационных технологий, Интернета, популяризации физической культуры и спорта среди детей, особенно девочек.

Все больше представителей узбекской молодежи участвуют в различных престижных международных конкурсах и состязаниях и прославляют Родину на весь мир. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что в нынешнем году на состоявшихся за рубежом крупных международных фестивалях музыки и искусства 10 учащихся из нашей страны стали обладателями Гран-при, а 60 – удостоились первого места.

Если говорить о сфере спорта, то всех нас переполняет гордость, что молодежная сборная Узбекистана по футболу, завоевав победу в четвертьфинале чемпионата Азии, в числе четырех команд стран континента стала обладательницей путевки на чемпионат мира, который пройдет в будущем году в Новой Зеландии.

На состоявшихся в китайском городе Нанкине II юношеских Олимпийских играх 28 наших спортсменов завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые, в общей сложности 10 медалей, что, безусловно, входит в число достигнутых молодежью Узбекистана в течение года огромных успехов в спорте. А на прошедших в южнокорейском городе Инчеоне Азиатских играх узбекские юноши и девушки удостоились 9 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовой – всего 44 медалей.

И этот список можно продолжить.

Всем нам хорошо известно, что в основе таких достижений, в первую очередь, лежит постоянное внимание, уделяемое в нашей стране развитию детского спорта.

В рамках выполнения программы года в целях широкого привлечения девочек к занятиям физкультурой и спортом им были бесплатно выданы комплекты спортивной одежды на 6 миллиардов сумов, что стало еще одним практическим проявлением такой заботы.

Необходимо также отметить, что было издано 34 миллиона 500 тысяч экземпляров школьных учебников и учебно-методических пособий на 7 языках, на которых в нашей стране ведется обучение.

Как известно, доброй традицией для нас стало бесплатное обеспечение мальчиков и девочек, впервые переступающих порог школы, учебниками и учебными принадлежностями. И в нынешнем году почти 587 тысяч первоклассников получили их на сумму около 28 миллиардов сумов.

Наряду с этим школьные кабинеты по изучению иностранных языков, особенно английского, были оснащены современными информационно-коммуникационными технологиями, техническими средствами на 45 миллиардов сумов, что создает прочную основу для дальнейшего углубленного освоения знаний и навыков нашими детьми.

Уважаемые соотечественники!

Следует подчеркнуть, что в целях воспитания гармонично развитого, зрелого, ни в чем и никому не уступающего молодого поколения, что является для нас самой приоритетной задачей, на местах при участии не только государственных, но также негосударственных и общественных организаций, бизнес-структур возводится множество социальных объектов.

Прежде всего, заслуживает особого внимания проводимая нами работа по укреплению материально-технической базы домов "Мехрибонлик", оказанию всесторонней помощи их воспитанникам.

В этой связи хотелось бы еще раз напомнить слова, получившие широкую известность среди нашего народа, – "Добрые дела должен совершать каждый человек, добрые дела надо совершать каждый день". Ведь в этом мире ничто не исчезает бесследно. К человеку, делающему добро, оно обязательно вернется. И если не к нему самому, то к его детям, внукам. Как сказано в наших священных книгах, добро вознаграждается только добром.

Несомненно, еще долго можно говорить, приводя множество цифр и фактов, о проделанной нами работе в рамках выполнения Государственной программы "Год здорового ребенка". Однако, подводя ее итоги, хотел бы обратить ваше внимание на один показатель: на реализацию программы мы направили за счет всех источников финансирования 4 триллиона 795 миллиардов сумов и более 260 миллионов долларов США, и, думаю, уже только это свидетельствует о том, насколько колоссальны масштабы и объемы осуществленной нами работы.

Пользуясь случаем, позвольте от своего имени, от имени нашего народа выразить глубокую признательность активно участвовавшим в этой благородной деятельности государственным и негосударственным организациям нашей страны, зарубежным и международным структурам, присутствующим в этом зале уважаемым послам иностранных государств, всем тем, кто своим бескорыстным трудом внес личный вклад в эти добрые дела.

Дорогие друзья!

Теперь, по сложившейся в нашей стране доброй традиции, нам надо посоветоваться, какое название дать новому – 2015 году.

Известно, что за прошедший период, какие бы названия мы ни давали годам, будь то Год семьи или Женщин, Здорового поколения или Здорового ребенка, Год махалли или Благополучия и процветания, – все они, безусловно, имели глубокий смысл и содержание.

Никто не может отрицать, что, поставив перед собой эти благородные цели, мы, прежде всего, сделали важные практические шаги по пути дальнейшей либерализации нашего общества, роста уровня и качества нашей жизни, укрепления мира и спокойствия в стране, повышения авторитета нашей Родины на международной арене.

Вместе с тем последовательное осуществление этих мер способствует еще большей сплоченности нашего народа, упрочению в обществе атмосферы доброты и милосердия, согласия и взаимопонимания, традиций уважения к старшим, заботы о младших, почтения к женщине, прежде всего безграничной любви и почитания матерей, укреплению священной для нас семьи – думаю, трудно переоценить значение этих ценностей, которые еще глубже проникают в сознание и сердца наших людей, особенно молодежи.

Коротко говоря, если мы при определении названия каждого года на повестку дня ставим острые и актуальные вопросы, конкретные благородные задачи, которые диктует само время и жизнь, это, безусловно, оказывается созвучным чаяниям и стремлениям всего нашего общества.

Учитывая вековые ценности нашего народа, в целях оказания должного уважения и всесторонней поддержки людям почтенного возраста я предлагаю объявить новый, 2015 год в нашей стране Годом внимания и заботы о старшем поколении.

Дорогие соотечественники!

Уровень культурного развития любого общества в первую очередь определяют внимание и реальная забота о пожилых людях. Проявление по отношению к ним уважения и почтения является в нашей стране неотъемлемой частью духовной жизни.

Народная пословица гласит: "В доме, где есть пожилые люди, правят добро и свет".

Действительно, все мы хорошо знаем, что в доме, где есть люди старшего поколения, где имеется уважение к ним, там царят особый уют и достаток.

Поэтому мы должны всегда помнить, что в успехах, достигаемых нами сегодня в различных сферах, есть и неоценимая заслуга наших родителей, уважаемых ветеранов, мы в неоплатном долгу перед ними и обязаны сделать все возможное, чтобы обеспечить их благополучие и долгие годы жизни.

Мы всегда с большой благодарностью вспоминаем о том, какое огромное мужество и героизм проявили представители старшего поколения, чтобы сохранить чистое небо над нашей Родиной, оградить от любых бед и напастей, защитить нашу родную землю от фашизма, их достойный вклад в Победу неустанным трудом в тылу, их самоотверженность во имя восстановления нашей страны, повышения ее обороноспособности, экономического, культурного и духовного потенциала.

Несомненно, сегодня необходимо усилить и повысить эффективность проводимой нами работы по оказанию всестороннего внимания ветеранам, каждому пожилому человеку, обогатить жизнь этих дорогих нам людей, наполнить ее радостью и содержанием.

Долгом каждого из нас является проявление постоянного почтения и заботы о наших отцах, дедах, матерях, своим богатым жизненным опытом, собственным примером вносящих неоценимый вклад в формирование атмосферы мира, согласия и счастья в каждой семье и стабильности в обществе, активно участвующих в преобразованиях во всех сферах, в первую очередь, в воспитании здорового поколения в духе нашего исторического наследия, культурных ценностей и добрых традиций.

В настоящее время в стране проживает более 2 миллионов 873 тысяч людей старше 60 лет. В период независимости средний возраст населения увеличился с 67 лет в 1990 году до 73,5 года, а женщин – до 75,8 года.

Сегодня в Узбекистане живут 225 тысяч человек, чей возраст превышает 80 лет, 44 тысячи – 90 лет, а 8700 – обратите внимание – это люди, перешагнувшие 100-летний рубеж. Следует особо отметить, что среди них 3109 участников Второй мировой войны и 69994 ветерана трудового фронта.

Прежде всего, это свидетельствует о том, что в годы независимости неуклонно повышаются уровень и качество жизни нашего народа, люди преклонного возраста живут с добрыми помыслами, чистой душой, окруженные заботой семьи и общества.

В целях всемерной поддержки представителей старшего поколения в нашей стране осуществляется большая работа.

Практическим подтверждением этого является тот факт, что только в нынешнем году из Государственного бюджета выделено более 11 триллионов 618 миллиардов сумов на выплату пенсий, свыше 105 миллиардов сумов – на выплату пособий.

Об этом также свидетельствует и то, что в настоящее время в Узбекистане размер пенсии составляет более 41 процента среднемесячной зарплаты, такая реальная забота государства о пожилых людях наблюдается в очень немногих странах мира.

Вам хорошо известно, что в соответствии с принятым 13 октября 2014 года Указом Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему усилению социальной поддержки ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов" им предоставлена возможность один раз в году в удобное для них время за счет государства пройти курс оздоровления в санаторно-профилактических учреждениях.

Вместе с тем заслуживает внимания то, что представителям старшего поколения также оказывается материальная и моральная помощь негосударственными организациями, социальными структурами, и масштабы подобной поддержки постоянно расширяются. Яркий тому пример – направление в 2013 году фондом "Нуроний" на эти цели 610 миллионов сумов, а за 9 месяцев текущего года – свыше 553 миллионов сумов. Благотворительным общественным фондом "Махалла" в 2013 году была оказана помощь ветеранам более чем на 1 миллиард 597 миллионов сумов, за 9 месяцев этого года – на 1 миллиард 614 миллионов сумов.

Естественно, по традиции, в связи с объявлением 2015 года Годом внимания и заботы о старшем поколении будет принята государственная программа и для ее реализации будет создана специальная правительственная комиссия.

При разработке программы основной ее целью должно быть определено решение еще имеющихся проблем, касающихся жизни пожилых людей, усиление оказываемой им материальной и моральной поддержки, одним словом, практическое воплощение названия, данного нами предстоящему году.

Дорогие друзья!

Думаю, все вы согласитесь с тем, что уважать и заботиться, получать благословение наших почтенных аксакалов, отцов и матерей, которые вырастили, воспитали нас, вынесли на своих плечах все тяготы жизни, взяли на себя ответственность за судьбу Родины, пережили вместе со страной радостные и горестные дни, является самым благим делом в мире.

Уверен, что объявление нового года Годом внимания и заботы о старшем поколении и вступление в него с такими чистыми помыслами и добрыми начинаниями непременно будет способствовать тому, что и 2015 год станет для нашей страны годом мира и спокойствия, благополучия и достатка, еще более плодотворным и содержательным.

Завершая свое выступление, обращаясь к вам, мои дорогие, присутствующие в этом прекрасном зале, и в вашем лице ко всем соотечественникам, хочу сказать: никто и никогда не сможет свернуть с избранного пути наш народ, который опирается на испытанные временем вечные ценности, живет с верой в свои силы. Мы обязательно достигнем своих высоких целей и намеченных рубежей.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с праздником 22-летия нашей Конституции, желаю всем вам здоровья, счастья и удачи, благополучия и достатка вашим семьям.

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