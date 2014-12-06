Узбекский лидер вручил высокие награды

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой торжественную церемонию вручения высоких государственных наград ряду граждан страны и соотечественников.

Указ о награждении группы лиц, внесших большой вклад в повышение экономического потенциала страны и успешную реализацию реформ, проявивших самоотверженность во имя дальнейшего укрепления мира и спокойствия народа, достигших успехов в социально-экономической, научно-технической и духовно-просветительской сферах, был подписан главой государства в честь 23-летия государственной независимости Республики Узбекистан.

На церемонии Президент обратился к собравшимся с речью, в которой говорилось:

"Прежде всего, мне очень приятно видеть вас в этом величественном зале в таком приподнятом настроении, выразить вам, мои дорогие, свое высокое уважение. По традиции ежегодно накануне Дня Конституции, встречаясь с соотечественниками, удостоившимися высоких государственных наград, считаю для себя поистине большой честью поздравить с праздником и вручить им эти награды.

Вместе с тем мне доставляет глубокое удовлетворение и радость наряду с вами, мои дорогие, также мысленно обняв всех наших соотечественников, удостоившихся государственных наград, искренне поздравить их.

Мы поставили перед собой такие высокие цели, как занятие достойного места в ряду самых развитых государств мира, повышение уровня и качества жизни народа, рост авторитета нашей Родины в международном сообществе. На этом пути мы сплоченно, задействовав весь потенциал, мобилизуем все силы и возможности для реализации поставленных задач, достижения намеченных высоких рубежей.

Это подтверждает то, что за последние 10 лет в числе считанных государств мира Узбекистан сохраняет устойчивый рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 8 процентов. В настоящее время, когда вследствие все еще продолжающегося в мире экономического кризиса наблюдается спад экономик, даже отставание в развитии некоторых государств, наша страна последовательно и неуклонно развивается, и ожидается продолжение таких темпов роста и в новом – 2015 году, что вызывает у всех нас чувство гордости, а у многих государств – восхищение.

Во всех сферах и отраслях экономики мы добиваемся невиданных ранее результатов. Если говорить о сельском хозяйстве, то следует отметить, что наши земледельцы, несмотря на природно-климатические сложности нынешнего сезона, маловодье, совершив трудовой подвиг, собрали 8 миллионов 50 тысяч тонн зерна, более 3 миллионов 400 тысяч тонн хлопка, получили богатый урожай других сельскохозяйственных культур, что заслуживает всяческих похвал, отметил глава нашего государства.

Сдаются в эксплуатацию сотни промышленных предприятий, основанных на высоких технологиях, производящих конкурентоспособную продукцию, прокладываются магистральные дороги и мосты, современные транспортно-коммуникационные сети, строятся больницы, школы, лицеи и колледжи, учреждения культуры и спорта, объекты торговли и сервиса, осуществляется широкомасштабная созидательная и благоустроительная работа – все это ярко свидетельствует о том, каким весомым является уходящий 2014 год для жизни нашей страны и народа.

Можно много говорить о достигаемых нами высоких результатах, какие прежде было трудно даже представить, в сферах малого бизнеса и частного предпринимательства, сервиса и услуг, информационно-коммуникационных технологий, занимающих все более решающее место в экономике страны.

О кардинально преображающемся, становящемся в последние годы все краше облике наших городов и сел, всей нашей страны каждый из вас, мои дорогие, может многое рассказать на примере региона, где вы живете.

Особого внимания заслуживает вызывающая большой интерес не только в нашей стране, но и за рубежом наша жилищная программа, то есть строительство в сельской местности только в этом году 11 тысяч современных домов на основе типовых проектов, и как результат – огромная радость справивших в них новоселье семей, повышение культуры быта и качества их жизни, подчеркнул Ислам Каримов.

Мы сегодня с уважением говорим о благородном труде наших учителей и наставников, врачей, которые, не жалея себя, проявляют самоотверженность и профессионализм в воспитании молодого поколения здоровыми и гармонично развитыми личностями, охране здоровья населения – самой важнейшей, первостепенной нашей задачи.

В этом плане необходимо отметить, что достигнутые нами в нынешнем году успехи в сферах науки, культуры и искусства, спорта, в повышении духовности народа стали огромным вкладом в дальнейшее прославление нашей Родины во всем мире.

С гордостью можно сказать, что сегодня среди нас находятся люди, играющие большую роль в развитии устойчивыми темпами экономики нашей страны, в построении ни в чем никому не уступающей, свободной и благоустроенной жизни, дальнейшем укреплении мира и спокойствия, атмосферы доброты и согласия.

Всем нам хорошо известно, какой огромный вклад в это вносят махалля, женские, молодежные и другие организации.

Ни с чем не сравнима сложная и почетная служба наших отважных военнослужащих, которые как зеницу ока берегут нашу мирную и спокойную жизнь, чистое небо над нами, готовые стать надежным щитом страны от различных угроз и вызовов. Мы должны ценить славный труд этих доблестных, непоколебимых защитников Родины.

Сегодня для каждого из вас поистине незабываемый, особый день. Высокие награды Родины свидетельствуют о большом доверии к вам нашего народа, нашего государства, достойной оценке вашего благородного труда.

Обращаясь ко всем нашим соотечественникам, к вам, мои дорогие, удостоившимся высоких наград Родины, мои поздравления и пожелания: пусть эти награды, которые вам к лицу, принесут благо и счастье, даруют новые силы и энергию, воодушевят вас на новые достижения. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, благополучия вашим семьям".

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