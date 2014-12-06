2015 год объявлен в Узбекистане Годом внимания и заботы о старшем поколении

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря во Дворце международных форумов "Узбекистон" было проведено торжественное собрание, посвященное празднованию 22-летия Конституции Республики Узбекистан, в котором приняли участие государственные и общественные деятели, представители науки, культуры и искусства, общественности столицы, посольств зарубежных государств и представительств аккредитованных в стране международных организаций.

На торжественном собрании выступил с докладом Президент Узбекистана Ислам Каримов, который в своей речи подчеркнул значение Конституции для построения в стране гражданского общества и дальнейшего развития независимого государства.

Также на собрании были подведены итоги Государственной программы 2014 года, объявленного Годом здорового ребенка, и предложено объявить новый – 2015 год Годом внимания и заботы о старшем поколении.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом мастеров искусств и молодых исполнителей.

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