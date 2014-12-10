В Узбекистан прибыл президент РФ

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в Узбекистан с официальным визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Визит предпринят по приглашению Президента Узбекистана Ислама Каримова с целью обсуждения актуальной региональной и международной проблематики и вопросов развития двустороннего сотрудничества.

По прибытии российский президент проследовал в резиденцию Куксарой.

В ходе встречи, прошедшей сначала в формате один-на-один, а затем продолжившейся в расширенном составе с участием правительственных кругов обеих стран, лидеры Узбекистана и России обменялись мнениями по вопросам безопасности и обеспечения мира в регионе, включая ситуацию в Афганистане, подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, усилению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению контактов в военной и военно-технической областях, транспорта и транзита грузов, туризма, реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, расширению культурно-гуманитарных связей.

В частности, было сообщено о готовности начать консультации по поводу возможного подписания договора между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом о зоне свободной торговли, заинтересованности РФ в увеличении поставок сельхозпродукции на российский рынок из Узбекистана и развитии в Республике инфраструктуры для переработки агросырья, предстоящей в следующем году работе по переводу узбекских исследовательских реакторов на низкообогащенное ядерное топливо и вывозу в Россию облученного ядерного материала ташкентского исследовательского реактора "Фотон", а также планах о принятии программы сотрудничества между министерствами культуры на 2015–2017 годы.

В рамках развития сотрудничества в сфере энергетики до 2039 года "Лукойл" построит в Узбекистане крупный газоперерабатывающий комплекс мощностью 8 миллиардов кубических метров в год, "Газпром" продолжит разработку газовых месторождений. Продолжится модернизация Чарвакской ГЭС рядом с Ташкентом, до конца этого года завершится техническое перевооружение двух блоков Сырдарьинской ТЭС мощностью по 300 МВт.

Также российский бизнес будет развивать в Республике телекоммуникационные сети. Кроме того, на территории Узбекистана будет возведена международная радиоастрономическая обсерватория "Суффа", которая будет оснащена крупнейшим радиотелескопом "РТ-70".

По итогам переговоров главы двух государств поставили подписи под:

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015–2019 годы,

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств,

Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2015 год,

Протоколом между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан об обмене результатами исследований наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота.

По завершении встречи лидеры двух стран выступили с заявлением для прессы.

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