Послы Великобритании, Германии и Евросоюза посетили МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайными и Полномочными Послами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джорджем Эдгаром, Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфером-Виссингом, Французской Республики Жаком-Анри Эльсом, Главой Делегации Европейского Союза, Послом Юрием Штерком.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные международные вопросы и состоялся обмен мнениями по срокам проведения предстоящих заседаний институтов сотрудничества Узбекистана и ЕС, сообщает МИД Узбекистана.

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