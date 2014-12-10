В Узбекистан прибыли наблюдатели от СНГ

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 8 декабря в Узбекистан прибыла долгосрочная группа миссии наблюдателей Исполнительного комитета Содружества независимых государств (СНГ) во главе с первым заместителем председателя Исполкома СНГ Владимиром Гаркуном, которая будет осуществлять наблюдение за ходом подготовки и проведения парламентских выборов по приглашению Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

По прибытии в Ташкент делегация провела встречу в Центризбиркоме, в ходе которой председатель комиссии М.Абдусаломов ознакомил гостей с особенностями избирательной кампании 2014 года, которая проводится открыто и гласно в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, законами о выборах и принятой Центризбиркомом Программой по подготовке и проведению выборов Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов, а также проинформировал их о предвыборной агитации политических партий, кандидатов в депутаты.

Для координации деятельности наблюдателей от СНГ в городе Ташкенте приступит к работе Штаб Миссии, который проведет необходимые мероприятия, связанные с организацией наблюдения. В функции Штаба Миссии войдут сбор, обработка и анализ материалов о ходе избирательного процесса, правовая экспертиза избирательного законодательства и мониторинг новостных выпусков телевизионных программ и печатных СМИ, проведение встреч с руководством предвыборных штабов политических партий, кандидатами в депутаты, распределение наблюдателей из СНГ по регионам и определение порядка их работы, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов 2014 года.

Напомним, что неделей ранее, 2 декабря, в Узбекистан прибыла основная группа Миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в количестве 12 человек во главе с послом Даан Вильям Эвертсом. Позднее к ним присоединится группа долгосрочных наблюдателей.

Всего Центральной избирательной комиссией направлены приглашения около 300 наблюдателям от 40 иностранных государств, представляющих Азию, Европу, страны СНГ, Африки и Америки, а также международных организаций, таких как Исполнительный комитет СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Организация исламского сотрудничества и Всемирная ассоциация избирательных органов. Среди них – руководители и члены национальных парламентов и избирательных органов, представители общественных организаций и СМИ, а также ученые и политологи.

Основной задачей наблюдателей является оценка соответствия национального избирательного законодательства и практики организации и проведения выборов общепринятым международным нормам и стандартам. В ходе наблюдения члены миссии ознакомятся с организацией работы избирательных органов, деятельностью политических партий, СМИ.

Всем наблюдателям будут выданы мандаты установленного образца, которые дают им право участвовать во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также находиться в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов.

УЗИНФОРМ